Maria Sole Agnelli è morta | aveva 100 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

maria sole agnelli 232 morta aveva 100 anni

© Leggo.it - Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni

Leggi anche: Morta Maria Sole Agnelli, aveva cent'anni

Leggi anche: Morta June Lockhart, la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

maria sole agnelli 232È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato e di Susanna: aveva 100 anni - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva ... gazzettadelsud.it

maria sole agnelli 232Morta Maria Sole Agnelli, aveva cent'anni - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva ... torino.repubblica.it

Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra: vigilante e governante legati - Roma, 9 gennaio 2025 – Rapinatori nella villa della contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, a Torrimpietra, frazione di Fiumicino, in provincia di Roma. quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.