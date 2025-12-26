Maria Sole Agnelli è morta addio alla sorella dell' avvocato Gianni e di Susanna | aveva 100 anni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. Nata il 9 agosto 1925 a Villar. 🔗 Leggi su Leggo.it

maria sole agnelli 232 morta addio alla sorella dell avvocato gianni e di susanna aveva 100 anni

© Leggo.it - Maria Sole Agnelli è morta, addio alla sorella dell'avvocato Gianni e di Susanna: aveva 100 anni

Leggi anche: Maria Sole Agnelli è morta: aveva 100 anni

Leggi anche: Foggia, addio a Gianni Cocinelli: si è spento il 'Re dell'abbronzatura', aveva 76 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

maria sole agnelli 232Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della ... msn.com

maria sole agnelli 232Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni - È morta oggi all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. tg24.sky.it

maria sole agnelli 232È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni - È stata presidente della Fondazione Agnelli e medaglia d’argento di equitazione alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 ... gds.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.