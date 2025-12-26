Maria Sole Agnelli è morta addio alla sorella dell' avvocato Gianni e di Susanna | aveva 100 anni

Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni - È morta oggi all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. tg24.sky.it

È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni - È stata presidente della Fondazione Agnelli e medaglia d’argento di equitazione alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 ... gds.it

Maria Sole Ferrieri Caputi: la miglior arbitro donna al mondo! La livornese conquista il primo posto nella classifica IFFHS con 97 punti, superando la francese Stéphanie Frappart e la croata Ivana Martincic. Un traguardo storico per l’Italia e per il mon - facebook.com facebook

Maria Sole Ferrieri Caputi conquista un prestigioso riconoscimento x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.