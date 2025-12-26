Maria Sole Agnelli è morta addio alla sorella dell' avvocato Gianni e di Susanna | aveva 100 anni
Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta venerdì 26 dicembre 2025 all'età di 100 anni. Nata il 9 agosto 1925 a Villar. 🔗 Leggi su Leggo.it
Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della ... msn.com
Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: aveva 100 anni - È morta oggi all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. tg24.sky.it
È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni - È stata presidente della Fondazione Agnelli e medaglia d’argento di equitazione alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 ... gds.it
