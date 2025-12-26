La morte di Maria Sole Agnelli, avvenuta il 26 dicembre 2025 all’età di cento anni, ha riportato improvvisamente alla luce una figura che per decenni aveva scelto il silenzio. Non il silenzio dell’assenza, ma quello della distanza consapevole. In poche ore, accanto ai messaggi di cordoglio istituzionale, sui social si è aperto un fronte opposto, violento, carico di rancore. Per capire perché il nome di Maria Sole Agnelli continui a generare reazioni così estreme, bisogna tornare indietro. Molto indietro. E separare la persona dal cognome, la biografia individuale dalla storia di una famiglia che ha attraversato un secolo di Italia. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Maria Sole Agnelli, chi era: la vita lontana dai riflettori e l’odio sul web esploso dopo la morte

È morta Maria Sole Agnelli. Sorella dell’Avvocato, aveva 100 anni. Dal decennio da sindaca alla passione per i cavalli - Aveva 5 figli, 4 dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina e uno dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri. quotidiano.net