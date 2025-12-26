Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia
Il gruppo territoriale "Novara e Provincia" del Movimento 5 Stelle ha eletto all’unanimità il proprio rappresentante sul territorio: Marco Costantino, confermato per il terzo anno consecutivo con il voto dei 105 iscritti. Costantino è un attivista di lunga data."Ringrazio ancora tutte e tutti per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Marco Costantino confermato alla guida del Gruppo Territoriale M5S Novara e Provincia.
