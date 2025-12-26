Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia
Il gruppo territoriale "Novara e Provincia" del Movimento 5 Stelle ha eletto all’unanimità il proprio rappresentante sul territorio: Marco Costantino, confermato per il terzo anno consecutivo con il voto dei 105 iscritti. Costantino è un attivista di lunga data."Ringrazio ancora tutte e tutti per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia
Leggi anche: Trombetti confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Caserta
Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia; Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia.
Marco Costantino confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Novara e provincia - Il gruppo territoriale "Novara e Provincia" del Movimento 5 Stelle ha eletto all’unanimità il proprio rappresentante sul territorio: Marco Costantino, confermato per il terzo anno consecutivo con il ... novaratoday.it
Reggio Calabria: Le splendide immagini del nostro Marco Costantino ci raccontano di un concerto straordinario che ha 'incantato' il pubblico del Teatro Cilea. Le Incanto Quartet accompagnate dall'orchestra del Conservatorio Francesco Cilea. Publidema Eve - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.