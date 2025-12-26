Marattin sui lavori della Manovra alla Camera | Una cosa totalmente inutile offriamo una cena in un ristorante a tre stelle per chi darà una spiegazione razionale

«Il Partito Liberaldemocratico offre una cena per due persone nel miglior ristorante stellato d’Italia a chi è in grado di dare una spiegazione razionale a quanto accadrà nei prossimi tre giorni alla Camera dei Deputati». Lo afferma il deputato Luigi Marattin, segretario del partito, in un post sui social a poche ore dall’approdo a Montecitorio del testo approvato dal Senato. « E cosa accadrà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Bene su Impresa 4.0, meno i contentini a Salvini. La Manovra letta da Marattin.

marattin lavori manovra cameraManovra blindata, il testo è definitivo: cosa cambia tra tasse e bonus e quando la approvano - La Manovra del Governo Meloni è stata approvata in Senato e passerà alla Camera in forma blindata: non c’è tempo per alcuna modifica ... quifinanza.it

marattin lavori manovra cameraChe cosa sbagliano destra e sinistra sulla manovra? Parla il Libdem Luigi Marattin - “Per rimandare di un mese l’età pensionabile per un paio di centinaia di migliaia di persone, e per un’inutile rottamazione delle cartelle, si buttano via due miliardi”. ilfoglio.it

marattin lavori manovra cameraMarattin e la legge di bilancio: "Tempo e risorse sprecati. Il governo tagli le aliquote" - Quasi li invoca Luigi Marattin (nella foto), 46 anni, economista, deputato e fondatore del Partito Liberaldemocratico. msn.com

