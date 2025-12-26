Marattin sui lavori della Manovra alla Camera | Una cosa totalmente inutile offriamo una cena in un ristorante a tre stelle per chi darà una spiegazione razionale

«Il Partito Liberaldemocratico offre una cena per due persone nel miglior ristorante stellato d'Italia a chi è in grado di dare una spiegazione razionale a quanto accadrà nei prossimi tre giorni alla Camera dei Deputati». Lo afferma il deputato Luigi Marattin, segretario del partito, in un post sui social a poche ore dall'approdo a Montecitorio del testo approvato dal Senato.

