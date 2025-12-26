Gli auguri di Natale più divertenti del mondo dello spettacolo? Non potevano non arrivare da Mara Venier che, quest'anno, ci ha deliziati con un video natalizio davvero esilarante. Il tutto direttamente dal suo letto, appena prima di andare a dormire con affianco il nipotino e il suo amatissimo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Mara Venier, gli esilaranti auguri di Natale direttamente dal letto: il video

Leggi anche: Mara Venier compie 75 anni, il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’

Leggi anche: Barbara D’Urso, dopo Ballando il Natale a casa di Mara Venier: il menù e gli amici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mara Venier compie 75 anni: «Auguri ragazza» - Sotto il post social si susseguono i messaggi d’affetto di volti noti della tv, da Carlo Conti a Sabrina Ferilli, fino a Paola Iezzi e Filippa Lagerback. iodonna.it

Mara Venier, festa di compleanno nel suo attico e con tanti ospiti Vip - Mara Venier ha spento 75 candeline circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. dilei.it

Mara Venier compie 75 anni: «Il mio desiderio? Che mio marito Nicola Carraro possa riprendersi presto» - Mara Venier, in collegamento telefonico con La Volta Buona nel giorno del suo compleanno, si racconta con la consueta sincerità: “Ho incontrato in tarda età l’amore grande della mia vita, che è Nicola ... leggo.it

la Repubblica. . Una caduta di coppia, per fortuna senza conseguenze pesanti, per Angela Brambati e Angelo Sotgiu ospiti di Mara Venier a Domenica In. "Non vi hanno detto che c'era il gradino", chiede Mara. "Forse non avevamo capito - risponde Angela - - facebook.com facebook

Mara Venier spiega come stanno i #ricchiepoveri dopo la caduta in diretta a #DomenicaIn x.com