Manovra Piero De Luca PD | Crescita zero senza PNRR Italia in recessione
“Il governo vara una manovra economica a crescita zero che certifica il proprio fallimento”. Così Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd in commissione Affari europei, commenta la legge di bilancio approvata in prima lettura al Senato.La nota“È ormai evidente – sottolinea l’esponente dem – che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Conte: “Manovra? È la più ‘draghiana’ di sempre, senza i soldi del Pnrr saremmo in piena recessione” – Video
Leggi anche: Piero De Luca (Pd): “Il governo Meloni spacca l’Italia per uno spot elettorale”
PIERO DE LUCA (PD): “DA GOVERNO CORTINE FUMOGENE PER DISTOGLIERE DA MANOVRA ECONOMICA”; PIERO DE LUCA (PD): “CON MANOVRA CRESCITA ZERO, SENZA PNRR ITALIA IN RECESSIONE”; Un sondaggio dice che la manovra piace al 59% degli italiani, Meloni soddisfatta; Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo.
Manovra: P. De Luca (Pd), 'rinunciataria e di austerità, scarica costi su famiglie e imprese' - Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee e segretario regionale Pd Campania, a Sky Tg24 Economia. lagazzettadelmezzogiorno.it
Manovra: P. De Luca (Pd), 'rinunciataria e di austerità, scarica costi su famiglie e imprese' - "Il tema della tassazione sugli extraprofitti è un tema serio, su cui sarebbe necessario aprire un confronto approfondito. iltempo.it
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania - E si crea un fronte contro il tentativo di "sultanato" Dem in Campania: in bilico tutte le trattative ... fanpage.it
"Il governo vara una manovra economica a crescita zero che certifica il proprio fallimento". Così Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd in commissione Affari europei, commenta la legge di bilancio approvata in prima lettura al Senato. "È ormai evidente facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.