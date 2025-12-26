Manovra e Corte dei Conti Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno
La Camera e il Senato saranno aperti nell’ultimo week end dell’anno. I deputati saranno impegnati nella legge di bilancio, mentre i senatori dovranno avviare la seconda lettura della riforma della Corte dei Conti. La commissione Bilancio di Montecitorio si riunirà domani alle 10,30 per l’esame del testo approvato dal Senato alla Vigilia di Natale. Non sono previste votazioni e i deputati potranno partecipare alla seduta in videoconferenza. Il testo blindato dovrebbe arrivare in Aula domenica 28 alle ore 16 per l’avvio della discussione generale. Poi il governo metterà la fiducia. Le dichiarazioni di voto. 🔗 Leggi su Open.online
