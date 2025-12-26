Manovra e Corte dei Conti Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno

La Camera e il Senato saranno aperti nell’ultimo week end dell’anno. I deputati saranno impegnati nella legge di bilancio, mentre i senatori dovranno avviare la seconda lettura della riforma della Corte dei Conti. La commissione Bilancio di Montecitorio si riunirà domani alle 10,30 per l’esame del testo approvato dal Senato alla Vigilia di Natale. Non sono previste votazioni e i deputati potranno partecipare alla seduta in videoconferenza. Il testo blindato dovrebbe arrivare in Aula domenica 28 alle ore 16 per l’avvio della discussione generale. Poi il governo metterà la fiducia. Le dichiarazioni di voto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: I Legnanesi, Castelli aperti, birra, castagnate e teatro dialettale: il week-end in provincia

Leggi anche: Tattoo Weekend, Castelli aperti, Festival della Valtellina e taragna: Il week-end in provincia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il blitz di fine anno del governo per imbrigliare la Corte dei Conti; Manovra 2026, il voto in Senato atteso il 23 dicembre: il nuovo calendario dopo l'emendamento del governo; Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026.

Manovra, l'ultimo miglio alla Camera. Lunedì il voto sulla fiducia - Deputati e senatori saranno impegnati con la legge di Bilancio, i primi, e per la seconda lettura della riforma della Corte dei conti, i secondi. msn.com