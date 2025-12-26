Manovra domani in Comm Bilancio Camera

10.32 La Commissione Bilancio di Montecitorio si riunirà domani alle 10.30 per l' esame del testo della Manovra approvato dal Senato alla Vigilia di Natale. Non sono previste votazioni e i deputati della Camera potranno partecipare alla seduta in videoconferenza. Il testo della Manovra sarà in Aula per la discussione domenica 28 pomeriggio. Al termine il governo porrà la fiducia, come già al Senato. Dichiarazioni di voto e poi voto sulla fiducia il 29 pomeriggio. Martedì 30 in diretta le dichiarazioni di voto e il voto finale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Irpef 2026, Dell’Olio (Vicepresidente Commissione Bilancio Camera): “Taglio 2%? Vale poco, manovra ancora senza coperture”

Leggi anche: Sciopero nazionale Cgil contro la manovra di bilancio: domani manifestazione a Bari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra. Ok dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo in aula: ecco le novità per la sanità; Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, primi voti in Commissione. Orsini: «È sulla via giusta per un piano industriale del Paese; Via libera del Senato alla manovra, passa alla Camera. Giorgetti: Abbiamo fatto l'impossibile - La soddisfazione del ministro Giorgetti: Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili (Video).

Manovra 2026, slitta il voto in commissione bilancio: le novità e quando verrà approvata - Si attendono le riformulazioni di alcuni emendamenti relativi agli enti locali, sull'iperammortamento per le imprese ... fanpage.it

Manovra: domani in Aula Senato. Ecco gli emendamenti della commissione Bilancio - 00 di stasera il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra per l'Aula del Senato. quotidianosanita.it

Manovra, domani in Aula: la maggioranza serra i ranghi per lo sprint finale - 30 del mattino la quarta legge di bilancio del governo Meloni arriverà in Aula al Senato per la prima delle due volate parlamentari verso ... msn.com