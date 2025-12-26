Manovra | da domani sprint finale alla Camera martedì il via libera definitivo

Sprint finale alla Camera per la manovra che vivrà il suo passaggio definitivo prima dell'approvazione prevista per martedì e la conseguente chiusura delle Camere per le restanti festività. Per raggiungere l'obiettivo a Montecitorio si lavorerà anche nel weekend: a partire da domani alle 10,30, in sala del Mappamondo, si riunirà la commissione Bilancio dove approderà il testo licenziato dal Senato (i relatori saranno Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti di FdI e Roberto Pella di FI) di cui i deputati prenderanno sostanzialmente atto senza la possibilità di apportare modifiche. L'indomani, domenica, lavoreranno anche tutte le altre commissioni della Camera per l'espressione dei pareri di competenza e nella stessa giornata, a partire dalle ore 16, è previsto l'arrivo in aula, dove il governo porà la questione di fiducia attorno alle ore 19. 🔗 Leggi su Iltempo.it

