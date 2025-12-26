Manovra Casasco Forza Italia | Ha un' attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese le imprese
"E' una manovra seria del governo di 22 miliardi di euro e che grazie al contributo determinante di Forza Italia ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, cioè le imprese". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia dopo il via libera del Senato alla Legge di Bilancio 2026 e in attesa dell'ok della Camera. "E' giusto che il Paese sappia che noi di Forza Italia, con la nostra impostazione liberale, abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil, il cosiddetto denominatore. Non solo, quasi certamente con questa manovra usciamo un anno prima rispetto a quanto previsto dalla procedura di infrazione Ue". 🔗 Leggi su Iltempo.it
I redditi dei parlamentari bresciani: Maurizio Casasco di Forza Italia resta ancora il «Paperone»; Manovra 2026, saltano le norme sulle pensioni. Schlein attacca: Meloni ha tradito le promesse elettorali.
Manovra, Forza Italia: "In economia non si lavora per slogan. Mef? Meglio condividere prima le norme a livello tecnico e non rincorrerle dopo come è accaduto" - Legge di Bilancio 2026, Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ad Affaritaliani: "Abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil" "E' una manovra seria del governo ... msn.com
Manovra, Casasco (Forza Italia): “Altri 3,5 miliardi dal Governo per gli investimenti” - Manovra, Casasco (Forza Italia): “Altri 3,5 miliardi dal Governo per gli investimenti” “In questa manovra grazie anche al lavoro di Forza Italia, il Governo ha stanziato altri 3,5 mld per sostenere ... agenziagiornalisticaopinione.it
Manovra, Casasco: "Con Forza Italia la patrimoniale non passerà mai" - “La patrimoniale, per Forza Italia, non passerà mai: è nel nostro Dna, dal presidente Berlusconi fino a oggi con il nostro segretario Antonio Tajani . iltempo.it
Caro @federicofubini non so chi hai sentito al MEF ma io (uno de passaggio, ero solo il relatore della manovra) ho visto il testo dell'emendamento governo nel momento esatto in cui è arrivato a tutti fotocopiato in Commissione (e ho SUBITO avvisato). La pros x.com
