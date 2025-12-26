"E' una manovra seria del governo di 22 miliardi di euro e che grazie al contributo determinante di Forza Italia ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, cioè le imprese". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia dopo il via libera del Senato alla Legge di Bilancio 2026 e in attesa dell'ok della Camera. "E' giusto che il Paese sappia che noi di Forza Italia, con la nostra impostazione liberale, abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil, il cosiddetto denominatore. Non solo, quasi certamente con questa manovra usciamo un anno prima rispetto a quanto previsto dalla procedura di infrazione Ue". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra, Casasco (Forza Italia): "Ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, le imprese"

Leggi anche: Manovra da 22 miliardi, Casasco: “Forza Italia ha corretto la rotta a favore di imprese e crescita”

Leggi anche: Casasco, "una manovra seria del governo. Il contributo di Forza Italia"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I redditi dei parlamentari bresciani: Maurizio Casasco di Forza Italia resta ancora il «Paperone»; Manovra 2026, saltano le norme sulle pensioni. Schlein attacca: Meloni ha tradito le promesse elettorali.

Manovra, Forza Italia: "In economia non si lavora per slogan. Mef? Meglio condividere prima le norme a livello tecnico e non rincorrerle dopo come è accaduto" - Legge di Bilancio 2026, Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ad Affaritaliani: "Abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil" "E' una manovra seria del governo ... msn.com