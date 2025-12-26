Manchester United-Newcastle dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Manchester Unied-Newcastle si gioca oggi venerdì 26 dicembre con calcio di inizio alle 21:00. Si tratta dell'anticipo della 18a giornata della Premier League. Diretta TV e streaming su Sky per i soli abbonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manchester United-Newcastle: dove vederla, orario, probabili formazioni e classifica Premier League - La Premier League questa volta non scende in campo il giorno di Natale, bensì per Santo Stefano con l'anticipo della 18esima giornata tra Manchester United e Newcastle. msn.com
Manchester United-Newcastle, dove vedere il match in diretta tv e streaming live - Le due compagini vanno a caccia dei tre punti per continuare a lottare per i posti in classifica che mettono in palio la qualificazione ad una competizione europea ... msn.com
Pronostico Manchester United-Newcastle: questi numeri non possono essere sottovalutati - Newcastle è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
