Manchester Unied-Newcastle si gioca oggi venerdì 26 dicembre con calcio di inizio alle 21:00. Si tratta dell'anticipo della 18a giornata della Premier League. Diretta TV e streaming su Sky per i soli abbonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Liverpool-Manchester United: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Leggi anche: Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dove vedere Manchester United-Newcastle in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester United-Newcastle: dove vederla, orario, probabili formazioni e classifica Premier League; Manchester United-Newcastle, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE; Manchester United-Newcastle, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Manchester United-Newcastle: dove vederla, orario, probabili formazioni e classifica Premier League - La Premier League questa volta non scende in campo il giorno di Natale, bensì per Santo Stefano con l'anticipo della 18esima giornata tra Manchester United e Newcastle. msn.com

Manchester United-Newcastle, dove vedere il match in diretta tv e streaming live - Le due compagini vanno a caccia dei tre punti per continuare a lottare per i posti in classifica che mettono in palio la qualificazione ad una competizione europea ... msn.com