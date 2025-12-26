Maltempo ultima ora notte di paura in Emilia Romagna | esondazione scongiurata nel Ravennate La diretta

Bologna, 26 dicembre 2025 – Notte di paura in Romagna per il rischio esondazione dei fiumi Senio e Lamone. I colmi di piena in transito nella notte tra il 25 e il 26 dicembre sono rimasti all'interno degli argini: il pericolo era che potessero essere deboli a causa della prolungata permanenza sopra la soglia 3. Castel Bolognese, Bagnacavallo e Cotignola erano i Comuni a rischio del Ravennate. Ma sono state disposte evacuazioni nel giorno di Natale anche a Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine. Nel tardo pomeriggio di Natale, è stata effettuata la rotta dell'argine del Senio nel Faentino, con l'obiettivo di allagare i campi e 'salvare' i paesi più a valle.

Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino - Attivato il Centro operativo regionale (Cor) attivo 24 ore su 24 e in stretto contatto con sindaci e prefetture. msn.com

