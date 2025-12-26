Maltempo sindaco Ravenna | Situazione migliora ma continuia monitoraggio

“Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell’Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa. Oggi non sono previste precipitazioni significative, ma continueremo comunque a tenere monitorato il deflusso delle acque in tutti i corsi d’acqua del nostro Comune”. Così in un video su Facebook il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, aggiornando sulla situazione maltempo. Le previsioni per le prossime ore, al Nord. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto solo sul settore centro-occidentale con precipitazioni diffuse e a carattere di rovescio in particolare sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

