Maltempo in Emilia-Romagna | evacuazioni per fiumi in piena nel Ravennate ma l' allerta scende

L’ Emilia-Romagna continua a fare i conti con una fase di maltempo intenso che sta costringendo diversi comuni ad adottare misure straordinarie di prevenzione. È stato un Natale di preoccupazione per tante famiglie, periodicamente costrette a fare i conti con le piene dei fiumi. La situazione più delicata si registra nel Ravennate, dove i livelli di Senio e Lamone restano elevati dopo le forti piogge delle ultime ore e mantengono alto il rischio di esondazioni. Secondo gli aggiornamenti diffusi dalla Regione e dalla Protezione civile, le precipitazioni cumulative hanno raggiunto in alcune aree valori prossimi ai 200 millimetri in 48 ore, facendo superare in vari punti le soglie di allerta idrometrica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

