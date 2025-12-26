Maltempo Emilia Romagna | Senio Santerno e Lamone sopra soglia rossa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fiumi romagnoli interessati dall'ondata di maltempo di questi due giorni in Emilia Romagna. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l'Idice, nel bolognese, dove il colmo ha già raggiunto Sant'Antonio a quota 13,65 metri. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Natale d'apprensione in Emilia Romagna per il maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: disposte evacuazioni

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento

