Maltempo Emilia Romagna | Senio Santerno e Lamone sopra soglia rossa

(Adnkronos) – Fiumi romagnoli interessati dall'ondata di maltempo di questi due giorni in Emilia Romagna. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l'Idice, nel bolognese, dove il colmo ha già raggiunto Sant'Antonio a quota 13,65 metri. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Natale d'apprensione in Emilia Romagna per il maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: disposte evacuazioni

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maltempo Emilia-Romagna, Senio sopra la soglia rossa. Disposte evacuazioni nel Ravennate; Maltempo in Emilia-Romagna: i fiumi Senio, Lamone, Montone fanno paura, aprono i centri per gli evacuati; Allerta da rossa ad arancione in Emilia-Romagna. Gialla in Puglia, Abruzzo, Sardegna e Sicilia - Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa, fino a 200 millimetri di pioggia; Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi.

Maltempo ultima ora, notte di paura in Emilia Romagna: esondazione scongiurata nel Ravennate. La diretta - I colmi di piena sono passati poco dopo la mezzanotte a Castel Bolognese e Cotignola e gli argini hanno tenuto. msn.com