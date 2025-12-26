Maltempo e allerta tra incidenti e situazioni di pericolo | la Polizia locale in campo giorno e notte
Sono stati 40 gli agenti della Polizia locale impegnati senza interruzioni, giorno e notte, dalla vigilia di Natale a Santo Stefano, per far fronte alle esigenze legate allo stato di allerta di Protezione civile. Già dalla mattina di mercoledì, diverse pattuglie hanno monitorato costantemente lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Maltempo e allerta, tra incidenti e situazioni di pericolo: la Polizia locale in campo giorno e notte
Leggi anche: Per la polizia locale di Piacenza quattro droni in arrivo: «Sorveglianza territorio e rilievo incidenti stradali»
Maltempo e allerta, tra incidenti e situazioni di pericolo: la Polizia locale in campo giorno e notte; Ciclone di Natale, smottamenti in collina. Il Montone supera la soglia arancione: allagato un campo sulla Lughese; Prefettura: Situazione meteo nella provincia di Ravenna aggiornamento delle ore 14.00; Allerta meteo in Emilia Romagna e altre regioni con il maltempo di Natale, preoccupa la situazione dei fiumi.
Ancora allerta maltempo in Emilia Romagna: i fiumi sono tornati sotto la soglia rossa - Precipitati oltre 200 millimetri di pioggia in poche ore: la situazione è in via di miglioramento, con l'allerta passata da rossa ad arancione, ma le condizioni dei corsi d'acqua rimangono sotto osser ... today.it
Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane ... tg24.sky.it
Maltempo Emilia-Romagna, il Natale di allerta rossa e paura ma le piene dei fiumi passano senza esondazioni nei Comuni evacuati - Le evacuazioni in provincia di Bologna e Ravenna per precauzione ma torrenti e fiumi restano negli argini. corrieredibologna.corriere.it
NATALE E SOLIDARIETA' - Neppure due giorni di maltempo e la conseguente allerta meteo hanno scoraggiato le socie e i soci del Lions Club Forlì Host e del Leo Club che avevano il compito di organizzare la nona edizione della Camminata dei babbi Natal - facebook.com facebook
L'ondata di #maltempo in #Italia si attenua. L'allerta da rossa passa ad arancione in #EmiliaRomagna. Ieri evacuazioni nel ravennate. Nevicate in #Piemonte. Si abbassano le temperature. Al #Tg2Rai ore 13,00 #26dicembre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.