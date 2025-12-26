Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali 26 dicembre 2025 | le regioni a rischio

Per la giornata del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, occhi puntati ancora sull'Emilia Romagna: allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla pianura bolognese, mentre allerta gialla su diverse altre regioni.

Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e frane ... tg24.sky.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 26 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Duplice allerta meteo arancione e gialla nel giorno di Santo Stefano in Italia: tutte le regioni e zone a rischio. meteo.it

In Emilia-Romagna allerta rossa per maltempo. Piogge incessanti nel cuore della regione, nella pianura bolognese e nelle limitrofe aree di ferrarese e ravennate. Preoccupano i livelli dei corsi d'acqua, in aumento dal pomeriggio con diversi Comuni hanno

In Emilia-Romagna allerta rossa per maltempo. Piogge incessanti nel cuore della regione, nella pianura bolognese e nelle limitrofe aree di ferrarese e ravennate. Preoccupano i livelli dei corsi d’acqua, in aumento dal pomeriggio con diversi Comuni hanno - facebook.com facebook

