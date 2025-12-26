Migliora la situazione nel Ravennate, colpito ieri da una grave ondata di maltempo. “ Nelle ultime ore la piena del fiume Lamone è continuata a defluire nel territorio a valle del Ponte dell’Albergone, a Mezzano siamo finalmente scesi in soglia arancione dopo la nottata trascorsa in soglia rossa”, ha affermato il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni in un video pubblicato su Facebook. “Oggi non sono previste precipitazioni significative, ma continueremo comunque a tenere monitorato il deflusso delle acque in tutti i corsi d’acqua del nostro Comune”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo a Ravenna, il sindaco: "La situazione migliora"

Leggi anche: Maltempo, sindaco Ravenna: “Situazione migliora ma continuia monitoraggio”

Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Migliora la situazione negli invasi: Occhito, il livello risale dal volume morto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi; Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta; Il Senio e il Lamone fanno paura: scattano le evacuazioni. A Tebano creato uno sfogo per il fiume.

Maltempo a Ravenna, il sindaco: "La situazione migliora" - (LaPresse) Migliora la situazione nel Ravennate, colpito ieri da una grave ondata di maltempo. stream24.ilsole24ore.com