Bologna, 26 dicembre 2025 – In 48 ore a Natale sono caduti 145 millimetri di pioggia sulle colline di Bologna. “Ed è stato stracciato ogni record storico di dicembre”, sottolinea Federico Grazzini (meteorologo responsabile del centro funzionale della sala operativa di Arpae). Il picco si è raggiunto durante la Vigilia, quando su Bologna in 24 ore si sono abbattuti 98 millimetri d’acqua; 48 millimetr i, invece, il dato cumulato sulle 24 ore per la giornata del 25 dicembre. E questo solo per quanto riguarda Bologna e il bacino del torrente Ravone, senza guardare alla Romagna e al Ravennate. Pioggia di Natale a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Bologna, 145 millimetri di pioggia in 48 ore a Natale. “Stracciato ogni record di dicembre”

