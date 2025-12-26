Malore in un bar interviene l’elisoccorso

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dell’elisoccorso di Parma nel Piacentino nel giorno di Natale. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 31 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un bar a Cortemaggiore.Immediata l’attivazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

malore in un bar interviene l8217elisoccorso

© Parmatoday.it - Malore in un bar, interviene l’elisoccorso

Leggi anche: Anziana coinvolta in un incidente stradale, interviene l'elisoccorso

Leggi anche: Scarperia: ciclista cade sulla via degli Dei, interviene l’elisoccorso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.