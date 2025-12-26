Quando si parla di fortuna sul lavoro e sul fronte economico, il 2026 si presenta come un anno complesso ma ricco di opportunità, da leggere attraverso i movimenti dei pianeti semilenti. Giove, simbolo di espansione e benessere, e Saturno, pianeta della disciplina e della costruzione a lungo termine, sono i principali indicatori di crescita o rallentamento. A questi si aggiungono influenze importanti come Nettuno ai primi gradi dell’Ariete, che apre a visioni nuove e progetti coraggiosi, e Urano, capace di favorire colpi di scena improvvisi e occasioni da cogliere al volo. Resta centrale, però, il ruolo del libero arbitrio, perché ogni transito planetario può essere trasformato in una risorsa se affrontato con consapevolezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Malissimo per te. Devi fare così…”. Oroscopo 2026, classifica sul lavoro: dal segno peggiore al migliore

Leggi anche: “Tu al top. Per te brutte notizie…”. Oroscopo 2026, classifica dei segni: dal peggiore al migliore

Leggi anche: Oroscopo Branko vs Oroscopo Paolo Fox 2026: il confronto e la classifica dei segni dal peggiore al migliore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

"Ma non è abbastanza grave da andare dallo psicologo..." Aspetti di toccare il fondo per concederti aiuto La psicoterapia non è solo per i momenti di crisi, ma anche per prevenirli. Non devi aspettare di stare malissimo per prenderti cura della tua mente. #Pre - facebook.com facebook

"Se questa giornata è andata male, devi sapere che questa notte è tutta tua" #BuonNatale x.com