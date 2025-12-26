Mi ero riproposto di scrivere una volta al mese ma. ma dopo questi giorni mi è venuto spontaneo straripare dal mio programma originale e fare un piccolo inciso su quanto successo negli ultimi giorni. Lunedì si è celebrato l’ultimo atto della Supercoppa ed il Napoli ha alzato il trofeo. E Noi? Noi non c’eravamo. maledetti rigori! Sì, maledetti rigori: ancora oggi girando sui social ho sentito il tuono di mille critiche nei confronti dei nostri rigoristi. Per carità, non voglio dire che le critiche siano sbagliate: una critica costruttiva è alla base della crescita e della correzione degli errori commessi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Leggi anche: Milinkovic-Savic è diventato un para-rigori col lavoro: prima del boom, su 12 rigori non ne aveva parato uno

