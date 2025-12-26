Mainoo Juve Amorim sicuro sul calciatore inglese | Questo sarà il suo futuro L’annuncio che spiazza tutte le pretendenti

Mainoo Juve, Amorim allontana le voci di mercato in vista del 2026. Il tecnico sottolinea l’importanza del giovane talento per il Manchester United. Il futuro del Manchester United passa inevitabilmente dai piedi e dal talento di Kobbie Mainoo. In una recente conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, ha voluto fare chiarezza sulla posizione del giovane centrocampista, spegnendo sul nascere le indiscrezioni che lo vedrebbero lontano dall’Old Trafford nel 2026. Amorim ha usato parole di grande stima per il classe 2005, definendolo un elemento centrale per la rinascita del club inglese e sottolineando come la sua crescita sia una priorità assoluta per lo staff tecnico, nonostante le naturali dinamiche di rotazione che possono verificarsi in una squadra di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mainoo Juve, Amorim sicuro sul calciatore inglese: «Questo sarà il suo futuro». L’annuncio che spiazza tutte le pretendenti Leggi anche: Mainoo Juve, Amorim allo scoperto sul suo futuro: si apre questo scenario in vista delle prossime sessioni di calciomercato Leggi anche: Mainoo Juve, il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti: lascerà il Manchester United soltanto con questa formula. Novità La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Amorim: «Mainoo si sta riprendendo dall'infortunio al polpaccio, tornerà più velocemente di Bruno Fernandes; Mainoo out contro in Aston Villa-Manchester United, Amorim svela: Si è infortunato; Amorim Esalta Mainoo come il Futuro dello United; Mainoo rompe con il Manchester il Napoli attende novità. Ruben Amorim continua a non puntare su Mainoo: i tifosi del Manchester United non potranno sopportare la cosa a lungo - Al Manchester United valorizzare i giovani del settore giovanile è una tradizione: Amorim sta trascurando il gioiello più importante emerso negli ultimi anni ... goal.com

Man United, visto Mainoo? Al cambio di Amorim al 91', la sua faccia è tutta un programma - Sotto la gestione di Ruben Amorim al Manchester United il centrocampista inglese è diventato un fantasma, con soli ... tuttomercatoweb.com

Napoli e Roma, Amorim apre le porte alle partenze di Mainoo e Zirkzee - Ruben Amorim apre le porte alle possibili partenze di Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee sul prossimo mercato di gennaio. calciomercato.com

Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo salteranno la prossima partita contro il Newcastle, dice Rúben Amorim. "Penso che Kobbie tornerà più velocemente di Bruno". #Rabiot, l’ #Allegri diverso e quella promessa mai fatta neanche alla #Juve: “Potrei farlo da x.com

#Raspadori e #Frattesi cercano spazio verso il #Mondiale: Juve, Roma e Lazio attente. Anche il #Napoli segue il centrocampista dell’Inter, in attesa di capire l’evoluzione della pista #Mainoo. L'ultima idea come vice Di Lorenzo è Moris #Valincic, 23enne della - facebook.com facebook

