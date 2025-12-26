Mainoo è diventato improvvisamente importante per Amorim ora è il futuro del club

Improvvisamente Kobbie Mainoo è diventato importante per Amorim. Dopo che l’allenatore portoghese aveva – non una volta sola – dichiarato che avrebbe dovuto fare di più per giocare allo United e che alla fine anche Ronaldo aveva fatto un po’ di panchina, ora viene considerato come il futuro del club. Che non venga più ceduto a gennaio (come è successo a giugno) ça va sans dire. Mainoo è improvvisamente il futuro dello United, a detta di Amorim (Guardian). Così ha dichiarato Amorim a riguardo: «Sarà il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Quindi non deve far altro che aspettare ogni occasione e tutto può cambiare nel calcio in due giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

