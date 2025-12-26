Mai dato alcolici ai minori la ricostruzione dell’esercente aggredito

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho sempre rispettato la legge. Vendere alcol ai ragazzi andrebbe contro i miei principi e contro tutto ciò che ho costruito con anni di sacrifici. Il mio dovere è tutelare il locale, i clienti e il lavoro di una vita”. E’ il commento di Arturo Mangiapi a, rimasto ferito dopo l ‘aggressione subita nello spazio esterno del suo nuovo locale, L ievitum Cozzeria aperto appena una settimana fa a via Tuoro Cappuccini, ed ora costretto a sottoporsi ad un intervento di chirurgia maxillo-facciale per le ferite riportate dopo i fatti accaduti alla vigilia di Natale. « Qualcuno ha parlato di vendita di alcol ai minorenni – ha aggiunto ad alcune televisioni locali- ma è una cosa che non è mai successa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

