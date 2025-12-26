Ma ti sei vista… Giulia De Lellis nella bufera | appare con la figlia Priscilla ed è il caos

Il giorno di Natale, per Giulia De Lellis, si è trasformato in poche ore da momento di celebrazione personale a caso mediatico. Sui social dell’influencer sono apparse alcune fotografie che hanno immediatamente acceso la polemica, attirando una valanga di commenti critici da parte dei follower. Tra i messaggi più duri spiccava una frase che ha sintetizzato il malcontento generale: “Non pensare solo all’obiettivo, pensa a tua figlia”. Parole che hanno dato il via a un dibattito acceso sul modo in cui De Lellis ha scelto di raccontare una ricorrenza così delicata. Le critiche si sono concentrate soprattutto sull’atteggiamento social dell’influencer, giudicato da molti “egoistico” e “inadeguato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Giulia De Lellis e Tony Effe a casa con la figlia Priscilla: il pubblico non ci può credere: bufera

Leggi anche: Bufera su Giulia De Lellis per la dedica a Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sulla costa del Friuli Venezia Giulia l’inverno profuma di magia. Tra casette che sfrigolano di sapori, legno caldo e tramonti che colorano l’orizzonte, il Natale si vive… vista mare A Lignano Sabbiadoro il Natale d’A…Mare ti aspetta con: il Villaggio del G - facebook.com facebook