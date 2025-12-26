Lutto nella famiglia Agnelli si chiude per sempre un’epoca

Grave lutto per la famiglia Agnelli. Con la scomparsa della donna si chiude una pagina significativa della storia del Novecento, segnata da impegno civile, attività culturale e una lunga passione per il mondo dei cavalli. Leggi anche: Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati nel lavoro Lutto nella famiglia Agnelli. Maria Sole Agnelli, figura storica legata a una delle famiglie più note dell’industria e della vita pubblica italiana, è morta oggi all’età di 100 anni. Maria Sole Agnelli era sorella di Gianni Agnelli, noto come l’Avvocato, e di Susanna Agnelli. Appartenente alla storica dinastia torinese, ha attraversato un secolo caratterizzato da profondi cambiamenti politici, economici e sociali, mantenendo un ruolo di rilievo soprattutto in ambito locale e nel settore culturale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

