Lutto nella famiglia Agnelli si chiude per sempre un’epoca

Grave lutto per la famiglia Agnelli. Con la scomparsa della donna si chiude una pagina significativa della storia del Novecento, segnata da impegno civile, attività culturale e una lunga passione per il mondo dei cavalli. Leggi anche: Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati nel lavoro Lutto nella famiglia Agnelli. Maria Sole Agnelli, figura storica legata a una delle famiglie più note dell’industria e della vita pubblica italiana, è morta oggi all’età di 100 anni. Maria Sole Agnelli era sorella di Gianni Agnelli, noto come l’Avvocato, e di Susanna Agnelli. Appartenente alla storica dinastia torinese, ha attraversato un secolo caratterizzato da profondi cambiamenti politici, economici e sociali, mantenendo un ruolo di rilievo soprattutto in ambito locale e nel settore culturale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nella famiglia Agnelli, si chiude per sempre un’epoca Leggi anche: “Addio”. Lutto nella famiglia Agnelli, si chiude per sempre un’epoca Leggi anche: “Sei morto libero come hai sempre vissuto”. Ha segnato un’epoca tutta italiana: una città intera in lutto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato - Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della ... msn.com

È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni - È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli. quotidianopiemontese.it

È morta Maria Sole Agnelli: la sorella dell’Avvocato aveva 100 anni - Nata nel 1925, è stata sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli fino al 2018 ... lasicilia.it

