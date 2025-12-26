Lutto Juventus addio a Maria Sole Agnelli | la sorella di Gianni si è spenta all’età di 100 anni

Lutto Juventus, i bianconeri piangolo Maria Sole Agnelli, la sorella dell'avvocato Gianni. Il club si è stretto intorno alla famiglia Il mondo della Juventus è in profondo cordoglio: si è spenta questa mattina Maria Sole Agnelli, storica esponente della famiglia Agnelli, all'età di 100 anni. La notizia, riportata dall'agenzia ANSA, ha subito acceso il sentimento .

Addio alla sorella dell'Avvocato, morta Maria Sole Agnelli - Sorella di Gianni e Susanna Agnelli, fu sindaca di Campello sul Clitunno e presidente della Fondazione Agnelli per 14 anni. m.tuttomercatoweb.com

Juventus, è morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato: per 14 anni è stata Presidente della Fondazione Agnelli - Lutto per la famiglia Agnelli; è venuta a mancare Maria Sole, la sorella dell'Avvocato, scomparsa quest'oggi nella ... msn.com

