Lutto a Ferrara si è spenta a 90 anni la storica paladina dei diritti delle donne

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio ad Ansalda Siroli. E’ morta a 90 la storica esponente dell’Unione donne italiane e fondatrice del Centro donna giustizia. Nata nel 1935 a Filo di Argenta, è entrata a far parte dell’Udi per la difesa delle donne nel lontano 1949: in quel periodo, Siroli entrò anche nel mondo politico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

