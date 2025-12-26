Lutto a Ferrara si è spenta a 90 anni la storica paladina dei diritti delle donne
Addio ad Ansalda Siroli. E’ morta a 90 la storica esponente dell’Unione donne italiane e fondatrice del Centro donna giustizia. Nata nel 1935 a Filo di Argenta, è entrata a far parte dell’Udi per la difesa delle donne nel lontano 1949: in quel periodo, Siroli entrò anche nel mondo politico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
