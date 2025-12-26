Castelvetere sul Calore si è svegliata nel silenzio del lutto il giorno di Natale. All’alba è morto Gaetano Maria Brogna, 34 anni, del posto. Un malore improvviso, mentre si trovava nella sua abitazione, lo ha strappato alla sua famiglia e alla comunità.I soccorsi e la tragedia improvvisaI. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Lutto a Castelvetere sul Calore: Gaetano si spegne a 34 anni nel giorno di Natale

Leggi anche: Castelvetere piange la scomparsa del giovane Gaetano nel giorno di Natale

Leggi anche: Cantine Aperte a San Martino: tra vino, castagne e tradizione a Castelvetere sul Calore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Castelvetere piange la scomparsa del giovane Gaetano nel giorno di Natale; Dramma di Natale in Campania, Gaetano muore a 34 anni.

Dramma di Natale in Campania, Gaetano muore a 34 anni - Il 34enne di Castelvetere sul Calore si è sentito improvvisamente male. internapoli.it