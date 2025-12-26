Lutto a Bassano in Teverina morta Iole Beranzoni | L' anima del centro sociale

Una notizia che ha colpito come un fulmine a ciel sereno la comunità di Bassano in Teverina. Se n'è andata Iole Beranzoni, lasciando un vuoto tangibile in paese. Non era solo una concittadina, ma una vera e propria colonna portante per la vita sociale del borgo, specialmente per chi frequentava. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

