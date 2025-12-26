L’impatto con Fragilità riflesse, l’installazione monumentale di Viveka Assembergs a Palazzo Creberg, è immediato e spiazzante. Chiunque si sia trovato in questi mesi a passare in zona Porta Nuova, non può non avere notato, anche solo guardando all’interno della banca dalla soglia dell’edificio, il vertiginoso allestimento che anima l’ambiente centrale. Varcando il salone principale del palazzo, il visitatore si trova improvvisamente sotto una pioggia di sagome sospese che si addensa, in forme di lupi, calando dall’alto verso il centro dello spazio. L’effetto verticale, di ombre e di luci, è potente: l’opera non concede distanze rassicuranti, ma impone una presenza che attira a sé, avvolgendo lo sguardo in modo irresistibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: “Tristano e Isotta” in prima assoluta al Teatro delle Passioni di Modena (9–21 dicembre): un rito contemporaneo tra mito, musica dal vivo e linguaggio dell’amore

Leggi anche: Usura, credito e fragilità economica: le “ombre” sui conti di famiglie e imprese di Terni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lupi, ombre e fragilità: l’arte di Viveka Assembergs firma un rito contemporaneo a Palazzo Creberg - L’impatto con Fragilità riflesse, l’installazione monumentale di Viveka Assembergs a Palazzo Creberg, è immediato e spiazzante. bergamonews.it