L’ultima follia Ue | finanzia il dossier che accusa l’Europa di islamofobia.

Si intitola «Report sull'islamofobia europea» ed è realizzato ufficialmente per denunciare un presunto pericolo di islamofobia nel vecchio continente ma in realtà dietro il documento si nasconde un'intensa attività di lobbying da parte del mondo islamico. Lo scorso 19 dicembre è stata presentata in un evento online l'ultima edizione del rapporto curato da due professori universitari di nome Enes Bayrakli, capo del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e direttore del Centro di Ricerca sulla Migrazione e l'Integrazione presso l'Università Turco-Tedesca di Istanbul, e Farid Hafez, professore associato di relazioni internazionali alla William and Mary di Williamsburg in Virginia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

