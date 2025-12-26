I Party Looks AutunnoInverno 2025 di Luisa Spagnoli celebrano eleganza e femminilità con abiti fluidi, pizzi, trasparenze e accessori luminosi. Per la stagione AutunnoInverno 2025, Luisa Spagnoli firma una collezione dedicata ai Party Looks che interpreta l’eleganza delle occasioni speciali con uno stile raffinato e profondamente femminile. La proposta si articola tra abiti fluidi, jumpsuit e completi essenziali, costruiti per valorizzare la silhouette con naturalezza e accompagnare ogni movimento con leggerezza. Le trasparenze si intrecciano a pizzi sottili e tessuti impalpabili, creando un’estetica contemporanea che gioca con volumi morbidi e dettagli couture. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Luisa Spagnoli, i Party Looks AI 2025 tra eleganza e luce

Leggi anche: Luisa Spagnoli AI 2025: pelle, frange e eleganza sartoriale

Leggi anche: VIDEO "Luisa Spagnoli esempio di imprenditrice visionaria"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Luisa Spagnoli racconta l’eleganza delle occasioni speciali.

Luisa Spagnoli, grande party in via Frattina per i 90 anni della maison - A festeggiare l’anniversario della griffe con un cocktail party nella boutique in via Frattina, arrivano in più di mille tra invitati, fan, e ... ilmessaggero.it

Luisa Spagnoli via Frattina Roma: l’opening party con Elena Santarelli - Luisa Spagnoli via Frattina Roma – Luisa Spagnoli ha riaperto il negozio di via Frattina 84/b angolo Via del Corso, a Roma. globestyles.com

Luisa Spagnoli, grande successo alla Milano Fashion Week 2020 - Grande successo alla Milano Fashion Week 2020 per la collezione primavera/estate di Luisa Spagnoli; un invito al cambiamento e a lasciarsi alle spalle il passato. metropolitanmagazine.it

Wrapped in red, ready for the day. Happy Holidays from all of us at Luisa Spagnoli. #LuisaSpagnoliFW25 #LuisaSpagnoli #LSHoliday25 - facebook.com facebook