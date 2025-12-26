Lucinda Brand ha vinto di forza la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Gavere (Belgio), imponendosi in maniera brillante nella giornata di Santo Stefano e infilando così il 14mo successo stagionale in questa specialità. La fuoriclasse olandese ha vinto la sesta gara nel massimo circuito internazionale itinerante in questa annata agonistica dopo le stoccate di Tabor, Terralba, Namur, Anversa e Koksijde, a dimostrazione di una caratura tecnica davvero rimarchevole. La 36enne, capace di laurearsi Campionessa del Mondo nel 2021 e di portare a casa ben 82 successi in carriera, ha operato lo strappo risolutore nelle ultime due tornate, quando ha l asciato sul posto la francese Amandine Fouquenet e si è così involata in solitaria verso il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo

COPPA DEL MONDO. ANCHE A GAVERE DOMINA LUCINDA BRAND - Vittoria dunque in solitaria per la 36enne di Oue Beuerland della Baloise Glowi Lions che anticipa di una manciata di secondi Fouquenet e Pieterse. tuttobiciweb.it