Lucia e Giuliano la coppia benemerita che da oltre 40 anni accoglie fragili ed emarginati
Anche quest'anno nel periodo natalizio il teatro comunale De Andrè ha ospitato la cerimonia delle benemerenze civiche di Mandello. Riconoscimenti consegnati dal sindaco Riccardo Fasoli a cittadini che attraverso il loro operato hanno saputo incarnare i valori fondamentali di solidarietà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lucia e Giuliano, la coppia benemerita che da oltre 40 anni accoglie fragili ed emarginati - La storia di autentica solidarietà dei coniugi mandellesi impegnati a Villa Maggio, tra preparazione di pasti e non solo ... leccotoday.it
