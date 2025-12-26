Anche quest'anno nel periodo natalizio il teatro comunale De Andrè ha ospitato la cerimonia delle benemerenze civiche di Mandello. Riconoscimenti consegnati dal sindaco Riccardo Fasoli a cittadini che attraverso il loro operato hanno saputo incarnare i valori fondamentali di solidarietà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lucia e Giuliano, la coppia benemerita che da oltre 40 anni accoglie fragili ed emarginati

