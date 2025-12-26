Luca Marziali | Il Brescia si è adattato meglio al nuovo regolamento la Pro Recco ha l’esperienza

Luca Marziali è stato ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, trasmissione di approfondimento sulla pallanuoto condotta da Andrea Addezio e trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Il centroboa della Pallanuoto Trieste, squadra che ha chiuso in quinta piazza il girone d’andata della regular season di Serie A venendo eliminata nella fase a gironi dell’Euro Cup, ha tracciato un bilancio generale di questa prima metà di stagione. “ È stato un campionato molto equilibrato. Diciamo che le solite tre che hanno qualcosina in più a livello di organico si sono distinte e si sono messe al top in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

