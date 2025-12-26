Louis ruba la scena a William e Kate a Natale | e il video del principino diventa virale

Il principe Louis ha ancora una volta rubato la scena a papà William e mamma Kate con un gesto spontaneo che ha immediatamente suscitato l'ilarità dei numerosi sudditi giunti a Sandringham per vedere i membri della Royal Family nel giorno di Natale. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 25 dicembre, giorno in cui i reali si riuniscono per assistere alla tradizionale messa cantata con cui culminano le celebrazioni natalizie presso la St Mary Magdalene Church all'interno della tenuta privata di Re Carlo III a Sandringham, nel Norfolk. Centinaia di persone, come accade ogni anno, si sono radunate nei pressi dell'edificio religioso per ammirare i sovrani, i quali, dopo la conclusione della funzione religiosa, si sono intrattenuti per scambiare qualche chiacchiera e porgere i loro auguri ai sudditi prima del rientro a Sandringham House. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Louis ruba la scena a William e Kate a Natale: e il video del principino diventa virale Leggi anche: Il principino Louis è cresciuto: impeccabile con mamma Kate alla festa di Natale. Abito da sera e cravatta Leggi anche: William e Kate, arrivano gli auguri di Natale: la tenera cartolina con George, Charlotte e Louis Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il principe Louis ruba i regali a papà William: il video; Tornano le smorfie del principe Louis. Al pranzo prenatalizio di nonno Carlo tutti gli occhi erano per lui. Kate Middleton, il principe Louis ruba i regali: cosa è successo a Natale - A Sandringham, il principe Louis sorprende tutti: un gesto improvviso e goloso lo trasforma in protagonista inatteso a Natale ... corrieredellosport.it

Il principe Louis ruba la scena al concerto natalizio di Kate Middleton, e non per i suoi soliti capricci - Sono finiti i tempi in cui, ad ogni uscita pubblica, il piccolo Louis faceva disperare i genitori con boccacce e monellerie. iodonna.it

