L'attacco degli Stati Uniti lanciato in Nigeria il 26 dicembre contro il terrorismo ha riportato alla ribalta l'organizzazione dello Stato Islamico come nemico numero uno di Washington. Il bombardamento di alcune postazioni della rete terroristica è arrivato dopo che il presidente americano. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Lotta al terrorismo, difesa dei cristiani e petrolio: perché Trump è (davvero) intervenuto in Nigeria

Leggi anche: Difesa dei cristiani, stabilità in Africa. Perché Trump ha bombardato l’IS in Nigeria

Leggi anche: Lo stato islamico e la (presunta) persecuzione dei cristiani: ecco perché Trump vuole intervenire in Nigeria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump ordina attacchi aerei in Nigeria: “Difendiamo i cristiani perseguitati dall’ISIS”; Nigeria, missili Usa contro obiettivi dell'Isis: il lancio dal cacciatorpediniere Ignatius; Attacco USA contro l’Isis in Nigeria: Trump annuncia un’operazione “potente e letale”.

Intervento degli Stati Uniti in Nigeria: Protezione dei Cristiani Minacciati dall'ISIS - L'intervento degli Stati Uniti in Nigeria si colloca all'interno di un contesto caratterizzato da un crescente allarme per la sicurezza della comunità cristiana. notizie.it

Difesa dei cristiani, stabilità in Africa. Perché Trump ha bombardato l’IS in Nigeria - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato nella sera di Natale di aver ordinato il lancio di raid aerei contro miliziani dello Stato Islamico (IS) nel nord- formiche.net