L’Orchestra dei bambini CinqueQuarti di Piacenza protagonista a Geo. L’appuntamento è alle ore 16 del 26 dicembre, nello storico programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola e dal biologo e fotografo Emanuele Biggi che, oltre ad affrontare i grandi temi legati alla natura e all’ambiente, spazia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - L’Orchestra dei bambini di Piacenza su Rai 3: a Santo Stefano protagonista della puntata di Geo

