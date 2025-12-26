L’Orchestra dei bambini di Piacenza su Rai 3 | a Santo Stefano protagonista della puntata di Geo
L’Orchestra dei bambini CinqueQuarti di Piacenza protagonista a Geo. L’appuntamento è alle ore 16 del 26 dicembre, nello storico programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola e dal biologo e fotografo Emanuele Biggi che, oltre ad affrontare i grandi temi legati alla natura e all’ambiente, spazia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L’Orchestra dei bambini di Piacenza su Rai 3: a Santo Stefano protagonista della puntata di Geo - Ospite in studio la dirigente scolastica Simona Favari, nello storico programma condotto da Sveva Sagramolada un servizio realizzato dalla troupe per documentare le prove della CinqueQuarti ... ilpiacenza.it
