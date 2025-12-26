L' Omelia militante a Natale | Gesù Bambin@ è donna e profugo
Il presepe diventa manifesto. È successo a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove nella chiesa di Capocastello don Vitaliano Della Sala ha firmato l’ennesima rappresentazione destinata a far discutere. Nella grotta non c’è il tradizionale Gesù Bambino, ma “Gesù Bambin@”: una scelta simbolica che, attraverso l’uso della chiocciola – espediente grafico woke assimilato allo schwa – intende includere anche il genere femminile. Non è un dettaglio casuale né un semplice esercizio linguistico. Durante l’omelia natalizia, poi rilanciata sui social, il sacerdote ha spiegato il senso dell’iniziativa con parole che intrecciano teologia, attualità e rivendicazioni sociali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
