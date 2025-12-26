La nomina di un inviato di Donald Trump in Groenlandia ha scatenato nuove tensioni con la Danimarca. I leader locali insistono sul fatto che gli Stati Uniti non prenderanno il controllo della Groenlandia. L’annuncio di Trump ha provocato una nuova ondata di tensioni sull’interesse di Washington per il vasto territorio danese. Il tycoon all’inizio di quest’anno aveva affermato di escludere l’uso della forza militare per prendere il controllo dell’isola artica, ricca di minerali e strategicamente posizionata. L’intelligence danese ha avvertito che gli Stati Uniti stanno usando il loro potere economico per “ affermare la propria volontà ” contro amici e nemici. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’ombra del tycoon sui ghiacci artici: come gli Stati Uniti stanno usando la leva economica per “prendersi” la Groenlandia

