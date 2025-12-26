Loki | la serie ha raggiunto un grandissimo traguardo

Tra le serie TV del Marvel Cinematic Universe, Loki è senza dubbio una delle più amate. In due stagioni, lo show ha accompagnato il personaggio interpretato da Tom Hiddleston in un arco narrativo completo: da villain introdotto in The Avengers a vero e proprio eroe, pronto a sacrificarsi per sorvegliare e mantenere l’equilibrio delle infinite linee temporali del multiverso nel finale della seconda stagione. Ora, in vista del ritorno di Hiddleston nei panni di Loki in Avengers: Doomsday, la serie ha raggiunto un traguardo davvero esclusivo: Loki è entrata nel Letterboxd One Million Watched Club, un riconoscimento riservato a pochissimi titoli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

