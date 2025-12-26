Lo scarpone si impiglia in una rete | viene strappato dalla seggiovia e cade per 10 metri

Terribile incidente sugli impianti di Piancavallo, in provincia di Pordenone. Un ragazzo di 32 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava, da una rete di protezione che, sollevata da una forte raffica di vento, gli si è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lo scarpone si impiglia in una rete: viene "strappato" dalla seggiovia e cade per 10 metri Leggi anche: Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in condizioni gravissime Leggi anche: Lo scarpone resta incastrato e lui precipita dalla seggiovia per 10 metri: grave 32enne di Mortara La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lo scarpone si impiglia nella rete: cade dalla seggiovia, grave un 32enne; Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in…; Precipita dalla seggiovia su un blocco di cemento, gravissimo un 32enne: era rimasto impigliato con uno scarpone nella rete sotto il...; Lo scarpone si impiglia in una rete: viene strappato dalla seggiovia e cade per 10 metri. Gli si impiglia lo scarpone nella rete: 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri, è in condizioni gravissime - L'uomo, dipendente di una baita in quota, è ricoverato in terapia intensiva dopo un delicato intervento chirurgico ... ilfattoquotidiano.it

Cade dalla seggiovia a causa del vento, gravissimo un 32enne - rifugio: uno scarpone si è impigliato nella rete di protezione sotto il seggiolino, l'uomo è precipitato da 10 metri ... msn.com

Paura a Piancavallo: trentaduenne si impiglia nella rete e cade dalla seggiovia - Uno scarpone si è impigliato nella rete di protezione sotto il seggiolino, l'uomo è precipitato da 10 metri ed è ora in gravi condizioni. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.