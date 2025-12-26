Liverpool–Wolves | preview news e probabili formazioni Anfield chiama ma guai a sottovalutare i lupi

Il calendario natalizio della Premier League mette sul piatto una sfida che, sulla carta, sembra avere un favorito chiarissimo: Liverpool–Wolverhampton, ad Anfield. I Reds arrivano da un momento di crescita e risultati utili, mentre i Wolves vivono una stagione complicatissima, con classifica pesante e la necessità di trovare punti anche dove sembrano “impossibili”. Eppure, proprio per questo, la partita nasconde più insidie di quanto dica la graduatoria: tra assenze, rotazioni e stanchezza da periodo festivo, Arne Slot sa bene che la parola d’ordine è una sola: niente cali di concentrazione. Liverpool: fiducia alta, ma l’attacco cambia volto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

