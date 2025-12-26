Liverpool-Wolverhampton sabato 27 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Un Liverpool in ripresa, che si è portato al quinto poso in classifica a pari punti con il Chelsea, ospita un Wolverhampton che si presenta ad Anfield da fanalino di coda. La squadra ora affidata a Rob Edwards ha conquistato solo 2 punti sui 51 possibili registrando il peggior inizio della storia della Premier nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Premier League, cambia per questa stagione il Boxing Day: il 26 c'è solo una partita. Il calendario; Liverpool v Wolverhampton Wanderers: Team news; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Premier league, Manchester Utd-Newcastle unico match Boxing Day.

