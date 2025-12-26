Liverpool-Wolverhampton sabato 27 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Non più di tre gol ad Anfield
Un Liverpool in ripresa, che si è portato al quinto poso in classifica a pari punti con il Chelsea, ospita un Wolverhampton che si presenta ad Anfield da fanalino di coda. La squadra ora affidata a Rob Edwards ha conquistato solo 2 punti sui 51 possibili registrando il peggior inizio della storia della Premier nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Premier League, cambia per questa stagione il Boxing Day: il 26 c'è solo una partita. Il calendario; Liverpool-Wolverhampton con ospiti speciali: i figli di Diogo Jota insieme alle mascotte; Statistiche pre-Wolves: Alisson Becker potrebbe raggiungere il secolo della Premier League; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day).
Pronostico Liverpool vs Wolverhampton – 27 Dicembre 2025 - La sfida tra Liverpool e Wolverhampton del 27 Dicembre 2025, con calcio d’inizio alle 16:00 ad Anfield, chiude l’anno di Premier League con un incrocio dal ... news-sports.it
Liverpool-Wolverhampton con ospiti speciali: i figli di Diogo Jota insieme alle mascotte - Il primo incrocio stagionale tra le due squadre di Diogo Jota: Liverpool e Wolverhampton si sfideranno nella giornata di domani, sabato 27 dicembre alle ore 16. msn.com
Calcio in tv: le partite di sabato 27 dicembre - Sul canale 60 del digitale terrestre va in scena la Coppa d’Africa. msn.com
Tra circa 24 ore Anfield ricorderà Diogo Jota nel modo più bello ed emozionante possibile: i due piccoli figli scenderanno in campo prima della partita Alle 16 del 27 settembre si giocherà Liverpool-Wolverhampton, le due squadre inglesi in cui ha militato Di - facebook.com facebook
Diogo Jota e Liverpool-Wolverhampton, Slot: «Prima sfida e primo Natale senza lui» x.com
