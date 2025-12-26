LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 78-85 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Morgan suona la carica per le V-nere ultimi 5? decisivi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-85 12 per Daniel Hackett in lunetta. La Virtus non molla, -7. 77-85 Tap-in di Milutinov. L’Olympiacos batte un colpo. 77-83 22 per Matt Morgan a cronometro fermo per tenere Bologna in scia a -6. 75-83 Tyler Dorsey con la segnatura pesante per rispondere al parziale Virtus. 75-80 MOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAA 72-80 SALIOU NIANG! SCHIACCIATA, -8 VIRTUS. Uno-due micidiale delle V-nere, che risalgono la china fino al -10 e costringono coach Bartzoskas a chiamare un inevitabile time-out. 70-80 MAAAAATT MOOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAAAAA 67-80 DANIEEEEL HACKEEEETT!! BOMBAAAAAAAAA 64-80 22 per Matt Morgan a cronometro fermo per rosicchiare due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 41-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus Arena, le V-nere devono reagire
Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 51-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere accorciano a metà del terzo quarto
Bologna-Olympiacos live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Virtus Bologna-Olympiacos e tutto lo sport in tv del 26 dicembre; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.
LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 60-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ateniesi scappano nel terzo quarto, V-nere in difficoltà - 83 Tyler Dorsey con la segnatura pesante per rispondere al parziale Virtus. oasport.it
Diretta/ Virtus Bologna Olympiacos (risultato 60-77) streaming video tv: terzo quarto (oggi 26 dicembre 2025) - Diretta Virtus Bologna Olympiacos streaming video tv: partita tra due squadre che hanno scritto la storia in Eurolega, valida per la 18^ giornata. ilsussidiario.net
Non perderti dirette, news e highlights - Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della classifica in campionato prova a rimanere aggrappata alla zona play- sport.sky.it
Virtus Bologna - Olympiacos B.C. Ore 20:30 EuroLeague, 18° Giornata Virtus Arena, Bologna - facebook.com facebook
Vittoria e aggancio in vetta per la Virtus Bologna, Brescia al tappeto #basket x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.