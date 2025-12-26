CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-85 12 per Daniel Hackett in lunetta. La Virtus non molla, -7. 77-85 Tap-in di Milutinov. L’Olympiacos batte un colpo. 77-83 22 per Matt Morgan a cronometro fermo per tenere Bologna in scia a -6. 75-83 Tyler Dorsey con la segnatura pesante per rispondere al parziale Virtus. 75-80 MOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAA 72-80 SALIOU NIANG! SCHIACCIATA, -8 VIRTUS. Uno-due micidiale delle V-nere, che risalgono la china fino al -10 e costringono coach Bartzoskas a chiamare un inevitabile time-out. 70-80 MAAAAATT MOOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAAAAA 67-80 DANIEEEEL HACKEEEETT!! BOMBAAAAAAAAA 64-80 22 per Matt Morgan a cronometro fermo per rosicchiare due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 78-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Morgan suona la carica per le V-nere, ultimi 5? decisivi

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 41-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus Arena, le V-nere devono reagire

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 51-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere accorciano a metà del terzo quarto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bologna-Olympiacos live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Virtus Bologna-Olympiacos e tutto lo sport in tv del 26 dicembre; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 60-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ateniesi scappano nel terzo quarto, V-nere in difficoltà - 83 Tyler Dorsey con la segnatura pesante per rispondere al parziale Virtus. oasport.it